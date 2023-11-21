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Гранат назвал Дзагоева одним из самых неординарных футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Гранат отреагировал на новость о том, что полузащитник Алан Дзагоев завершил карьеру в греческой «Ламии».

«Дзагоев — один из самых неординарных футболистов, с которым я играл за последние 10-15 лет. Алан очень ярко начал свою карьеру. Стоит отметить не только его футбольные качества, но и человеческие. Дзагоев очень воспитанный и скромный человек, это сразу бросается в глаза, также он доброжелательный. Алан также вспыльчивый, но это присуще осетинам. Что касаемо быта, то там он свою вспыльчивость вообще не применял, а для футболиста это очень хорошее качество. Дзагоев неуступчивый и не умеет проигрывать», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

Во вторник, 21 ноября, 33-летний хавбек объявил о завершении игровой карьеры.

За «Ламию» Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-dzagoev-odin-iz-samykh-neordinarnykh-futbolistov-alan-ochen-yarko-nachal-kareru-307816/
Алан Дзагоев
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
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Билялетдинов считает, что у Дзагоева выдалась хорошая карьера

Масалитин назвал причины, которые не дали Дзагоеву реализовать свой потенциал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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Пари Нижний Новгород

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