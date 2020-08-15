«Бились за каждый мяч, поэтому я счастлив». Ловрен рад победе над «Ростовом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подвел итоги матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом». Он отметил, что игра получилось трудной.

— Деян, намедни вы сказали, что не помните, как обыграли «Спартак» со счетом 7:0. Помните ли вы, как уже играли на этом стадионе?

— Да, я помню этот стадион, конечно. А «Спартак»... Я сыграл более 300 матчей, сложно запомнить их все, — приводит пресс-служба питерцев слова Ловрена.

— Это в большей степени был вопрос о стадионе: какие у вас впечатления от этого стадиона?

— Стадион хороший, но поле не лучшего качества, много песка. Но что есть — то есть. Поле одинаковое и для соперника, и для нас. Сегодня у нас снова получилась хорошая игра.

— Вы забили первый гол за «Зенит». Опишите свои эмоции и чувства.

— Я счастлив, потому что мы получили три очка. Конечно, я рад и забитому мячу, но гораздо важнее то, что мы не пропустили. Для команды очень важно не терять уверенность и то, как мы играем на выезде, многое о нас говорит.

— Какие впечатления оставил «Ростов»? Это трудный соперник для вас?

— Да, трудный. Они весь матч ждали момента для контратаки, это была непростая игра, но у нас тоже было много моментов, которые мы не смогли забить. Хорошо, что Сердар с пенальти сделал счет 1:0. А последние 10 минут матча были довольно трудными, особенно в меньшинстве, но мы снова продемонстрировали качество командной игры в защите, бились за каждый мяч, поэтому я счастлив.