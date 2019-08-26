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Биквалфи открыл счет в матче «Урал» — «Сочи»

18:17
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Нападающий «Урала» Эрик Биквалфи забил гол с пенальти на 16-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Сочи».

31-летний Бикфалви исполнил 11-метровый удар, смотря на голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. Форвард отправил мяч в левый угол, а Джанаев улетел в противоположный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

Урал — Сочи

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