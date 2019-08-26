Биквалфи открыл счет в матче «Урал» — «Сочи»
18:17
Нападающий «Урала» Эрик Биквалфи забил гол с пенальти на 16-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Сочи».
31-летний Бикфалви исполнил 11-метровый удар, смотря на голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. Форвард отправил мяч в левый угол, а Джанаев улетел в противоположный.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».
? Эпизод с использованием VAR и назначением пенальти. Эрик Бикфалви забил свой 3-й гол в сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019
? #УралСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/GFejqhRsU6
Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица
Опрос
проголосовало: 17123Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи