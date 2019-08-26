Нападающий «Урала» Эрик Биквалфи забил гол с пенальти на 16-й минуте матча 7-го тура чемпионата России против «Сочи».

31-летний Бикфалви исполнил 11-метровый удар, смотря на голкипера «Сочи» Сослана Джанаева. Форвард отправил мяч в левый угол, а Джанаев улетел в противоположный.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Урал» — «Сочи».

? Эпизод с использованием VAR и назначением пенальти. Эрик Бикфалви забил свой 3-й гол в сезоне.



? #УралСочи на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «Матч! Клуб»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1rhttps://t.co/GFejqhRsU6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 26, 2019

Чемпионат России: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица