Бибрас Натхо может вернуться в Россию

Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил возможность возвращения в российскую премьер-лигу. 31-летний хавбек ранее выступал за "Рубин" (2010-2013) и армейцев (2014-2018).

– Разговоры по поводу возможного возвращения в Россию? Да, в этом есть правда, есть контакты по теме, – сказал Натхо во время презентации новой коллекции бутс, состоявшейся в Тель-Авиве. - Я никогда не утверждал, что покинул российский чемпионат, потому что чувствовал себя некомфортно. Ни в коем случае – я просто хотел проветриться. Сейчас я могу и в принципе готов вернуться. Если поступит хорошее предложение – буду рад вернуться.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 34 матч за "Олимпиакос", забил один мяч и сделал пять голевых передач. В составе московских "армейцев" он в общей сложности провел 142 матча (31 гол, 36 результативных передач). За "Рубин" - 147 матчей (31 гол, 30 передач).

Контракт Натхо с греческим клубом истекает летом 2020 года. (Эли Швидлер)