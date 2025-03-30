Безуглов отказался от включения в медкомитет РФС

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что без его ведома оказался включен в состав медицинского комитета РФС.

Он отметил, что не собирается работать в медкомитете РФС и пожелал новому составу плодотворной деятельности.

«С большим удивлением обнаружил себя в новом составе медицинского комитета РФС. Никто про это не сообщал и согласия моего не получал. Такая же ситуация еще минимум с тремя «членами» комитета. Участвовать в этом, конечно, не собираюсь. А новому составу медицинского комитета хочется пожелать плодотворной и активной работы на пользу всего российского футбола», — написал Безуглов в своем Telegram-канале.

Состав медкомитета был утвержден на исполкоме РФС 28 марта.

Безуглов является главой медицинского штаба ЦСКА с 2021 года. До этого он занимал аналогичную должность в национальной команде России, а также работал в «Анжи» и «Локомотиве».