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Кузьмичев — о спаде в игре Тикнизяна: «Рассчитывал уехать в Европу, но...»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил игру хавбека железнодорожников Наира Тикнизяна.

— Против «Крыльев» в опорной зоне вышли Карпукас и Тимофеев.

— Карпукас еще не до конца оправился от травмы. А по поводу Тимофеева я всегда говорил, что он не соответствует задачам «Локо». Так что, безусловно, отсутствие Баринова и неоптимальная форма Карпукаса сказались.

— Почему Тикнизян сдал в этом сезоне?

— Могу лишь предположить, что на его игре сказался не состоявшийся переход в европейский клуб. Наверное, он уже подсознательно настроился на отъезд. Не сложилось... И пока Наир не может вернуться на прежний уровень.

— «Локо», похоже, не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»?

— Пока он меня точно не убедил в том, что в дальнейшем может приносить пользу «Локо» и за него надо заплатить довольно существенные по нынешним реалиям деньги.

— Какие?

— Вроде бы, 2-3 миллиона евро. Такая сумма для нынешнего «Локо» — серьезные траты.

Игорь Осинькин.«Осинькина в «Крыльях» не оставят. Но кто сработает лучше него?!» Кузьмичев — о провале «Локо» и будущем Батракова
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Алексей Батраков
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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