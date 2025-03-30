Кузьмичев — о спаде в игре Тикнизяна: «Рассчитывал уехать в Европу, но...»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» оценил игру хавбека железнодорожников Наира Тикнизяна.

— Против «Крыльев» в опорной зоне вышли Карпукас и Тимофеев.

— Карпукас еще не до конца оправился от травмы. А по поводу Тимофеева я всегда говорил, что он не соответствует задачам «Локо». Так что, безусловно, отсутствие Баринова и неоптимальная форма Карпукаса сказались.

— Почему Тикнизян сдал в этом сезоне?

— Могу лишь предположить, что на его игре сказался не состоявшийся переход в европейский клуб. Наверное, он уже подсознательно настроился на отъезд. Не сложилось... И пока Наир не может вернуться на прежний уровень.

— «Локо», похоже, не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»?

— Пока он меня точно не убедил в том, что в дальнейшем может приносить пользу «Локо» и за него надо заплатить довольно существенные по нынешним реалиям деньги.

— Какие?

— Вроде бы, 2-3 миллиона евро. Такая сумма для нынешнего «Локо» — серьезные траты.