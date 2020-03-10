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Судейство

Безбородов назначил три пенальти и в третий раз стал отцом

13:00
Владислав Безбородов. Фото vk.com/fcrostov
Владислав Безбородов. Фото vk.com/fcrostov
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Сегодня рано утром у арбитра Владислава Безбородова родился третий ребенок — еще один сын. Теперь в семье судьи премьер-лиги два сына и дочь, у которой 10 марта тоже день рождения.

Радостную новость Безбородов узнал, едва вернувшись из Ростова-на-Дону, где накануне судил игру 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — ЦСКА (3:2). В ней он назначил три пенальти и показал две красные карточки. Подробнее о судействе в этой игре можно прочитать в материале «СЭ». (Александр Бобров)

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