Без Акинфеева и Дзюбы. Символическая сборная осенней части сезона РПЛ
По два футболиста «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» вошли в символическую сборную осенней части Тинькофф-чемпионата России сезона-2020/21 по версии Opta Sports. Сине-бело-голубые завершили 19 туров на первом месте с 41 очком, «Спартак» идет третьим с 35 очками. Между ними расположился ЦСКА (37 очков)
Примечательно, что в команде не нашлось места голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, показавшему один из лучших результатов среди вратарей по пропущенным мячам. Кроме того, в сборную не попал капитан «Зенита» Артем Дзюба, делящий первое место в гонке бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Матвей Сафонов («Краснодар») — Денис Кулаков («Урал»), Самюэль Жиго («Спартак»), Мурило («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит») — Оливер Абильдгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи») — Джордан Ларссон («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА), Реми Кабелла («Краснодар») — Сердар Азмун («Зенит»).
?? Символическая сборная Тинькофф РПЛ после 19 туров по версии #OptaSports!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 25, 2020
?? В команду лучших по итогам первой части сезона вошли игроки «Краснодара», «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Урала», «Рубина», «Сочи» и «Локомотива». pic.twitter.com/nXjpxqsmZa
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