Без Акинфеева и Дзюбы. Символическая сборная осенней части сезона РПЛ

По два футболиста «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» вошли в символическую сборную осенней части Тинькофф-чемпионата России сезона-2020/21 по версии Opta Sports. Сине-бело-голубые завершили 19 туров на первом месте с 41 очком, «Спартак» идет третьим с 35 очками. Между ними расположился ЦСКА (37 очков)

Примечательно, что в команде не нашлось места голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву, показавшему один из лучших результатов среди вратарей по пропущенным мячам. Кроме того, в сборную не попал капитан «Зенита» Артем Дзюба, делящий первое место в гонке бомбардиров с одноклубником Сердаром Азмуном.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Матвей Сафонов («Краснодар») — Денис Кулаков («Урал»), Самюэль Жиго («Спартак»), Мурило («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит») — Оливер Абильдгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи») — Джордан Ларссон («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА), Реми Кабелла («Краснодар») — Сердар Азмун («Зенит»).