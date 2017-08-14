"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом

"Бетис" на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик, в котором приветствует новичка Хави Гарсию. На кадрах видео полузащитник идет на стадион Benito Villamarin под аккомпанемент русской народной песни "Калинка-малинка", по ходу снимая с себя зимние вещи.
Ранее бело-зеленые подтвердили переход испанца, который ранее выступал в составе "Зенита". О финансовых деталях трансфера не сообщалось.
Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.
"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//
Таблица переходов РФПЛ
❄️☃️👋 pic.twitter.com/hmpwr0KRuf– Real Betis Balompié (@RealBetis) 14 августа 2017 г.
Vadix
корректная шутка испанцев, немного смешная
20:21 14 августа
mrleff
Зеленый слоник?
18:21 14 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мда... маркетинг уровня 90-х на черкизоне...
18:07 14 августа
Gelik82
проверка
18:03 14 августа
Ингерманландец
Прикольно сделано. ХГ спасибо за все и успехов на родине.
17:29 14 августа
голос из Санкт-Петербурга
desde rusia con amor 2 - из России с любовью! Ну хоть так...
17:28 14 августа
Millwall82
Сколько же мифов у испанцев. Они бы еще медведя с бутылкой водки показали.
17:27 14 августа