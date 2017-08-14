17:20 14 августа | Футбол — РФПЛ

"Бетис" поприветствовал Хави Гарсию забавным видеороликом

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"Бетис" на своей странице в Твиттере опубликовал видеоролик, в котором приветствует новичка Хави Гарсию. На кадрах видео полузащитник идет на стадион Benito Villamarin под аккомпанемент русской народной песни "Калинка-малинка", по ходу снимая с себя зимние вещи.

Ранее бело-зеленые подтвердили переход испанца, который ранее выступал в составе "Зенита". О финансовых деталях трансфера не сообщалось.

Напомним, что 30-летний футболист играл за петербургский клуб с 2014 года. В составе команды он провел 108 матчей, в которых забил 7 мячей. Он помог сине-бело-голубым выиграть чемпионат России, Кубок страны и дважды победить в Суперкубке.

"Зенит" подтвердил трансфер Гарсии в "Бетис"//
Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Vadix

корректная шутка испанцев, немного смешная

20:21 14 августа

mrleff

Зеленый слоник?

18:21 14 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

мда... маркетинг уровня 90-х на черкизоне...

18:07 14 августа

Gelik82

проверка

18:03 14 августа

Ингерманландец

Прикольно сделано. ХГ спасибо за все и успехов на родине.

17:29 14 августа

голос из Санкт-Петербурга

desde rusia con amor 2 - из России с любовью! Ну хоть так...

17:28 14 августа

Millwall82

Сколько же мифов у испанцев. Они бы еще медведя с бутылкой водки показали.

17:27 14 августа