Бесчастных: «Если «Факел» не пустят в РПЛ, это будет несправедливо»

Бесчастных заявил, что недопуск «Факела» к участию в РПЛ будет несправедливым

Бывший главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных прокомментировал проблемы с лицензированием воронежского клуба.

— Самая острая тема последних дней — допуск «Факела» в премьер-лигу. Следите за их ситуацией с лицензированием?

— Нет, за этим не слежу. Я вообще только недавно узнал, что там какие-то проблемы с лицензированием. Когда команда пробилась в РПЛ, мы созвонились с болельщиками, которые хорошо меня помнят, и мы друг друга поздравили с этим знаменательным событием. Я просто знаю, как они этого ждали.

— Допустим, из-за стадиона «Факел» все же не допустят.

— Это будет несправедливо, скажем так. Тогда будут вопросы к руководству клуба: когда вы выходили в РПЛ, наверное, какие-то варианты должны были держать в уме?

— В Воронеже правда плохой стадион?

— Поле тяжелое. Там страдают не только соперники, но и футболисты «Факела». Не знаю, может быть, там летом нормальный газон будет. Но когда мы играли осенью, было непросто.

— Претензии больше не по газону, а по раздевалкам, выходам к трибунам.

— Стадион старый, что тут скажешь. И, насколько знаю, руководство хочет новую арену. Это будет очень кстати, потому что регион футбольный. Люди реально живут игрой и сходят с ума по футболу. Появится новый стадион — будет биток на каждом матче.

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в Олимп ФНЛ и вышел в Тинькофф РПЛ.

Ранее появилась информация, что РФС считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.