Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:45

Бесчастных: «Если «Факел» не пустят в РПЛ, это будет несправедливо»

Бесчастных заявил, что недопуск «Факела» к участию в РПЛ будет несправедливым
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных прокомментировал проблемы с лицензированием воронежского клуба.

— Самая острая тема последних дней — допуск «Факела» в премьер-лигу. Следите за их ситуацией с лицензированием?

— Нет, за этим не слежу. Я вообще только недавно узнал, что там какие-то проблемы с лицензированием. Когда команда пробилась в РПЛ, мы созвонились с болельщиками, которые хорошо меня помнят, и мы друг друга поздравили с этим знаменательным событием. Я просто знаю, как они этого ждали.

— Допустим, из-за стадиона «Факел» все же не допустят.

— Это будет несправедливо, скажем так. Тогда будут вопросы к руководству клуба: когда вы выходили в РПЛ, наверное, какие-то варианты должны были держать в уме?

— В Воронеже правда плохой стадион?

— Поле тяжелое. Там страдают не только соперники, но и футболисты «Факела». Не знаю, может быть, там летом нормальный газон будет. Но когда мы играли осенью, было непросто.

— Претензии больше не по газону, а по раздевалкам, выходам к трибунам.

— Стадион старый, что тут скажешь. И, насколько знаю, руководство хочет новую арену. Это будет очень кстати, потому что регион футбольный. Люди реально живут игрой и сходят с ума по футболу. Появится новый стадион — будет биток на каждом матче.

«Факел» по итогам сезона-2021/22 занял вторую строчку в Олимп ФНЛ и вышел в Тинькофф РПЛ.

Ранее появилась информация, что РФС считает контролируемой ситуацию с устранением воронежским «Факелом» недочетов, выявленных комиссией по лицензированию, в настоящий момент все необходимые для их исправления работы оплачены и ведутся.

Зелимхан Бакаев. Владимир Бесчастных: «Не буду считать предательством переход Бакаева в «Зенит»

Владимир Бесчастных
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
А почему молчит Тутберидзе? Двух слов в соцсетях мало, чтобы всех успокоить
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Газизов о поисках тренера: «Топ-уровень? «Уфа» не меняет свою стратегию, но все может быть»
Бесчастных: «Из-за отъезда легионеров футбол в России очистится»
Бесчастных: «Без Кубка России сезон для «Спартака» был бы провальным»
Бесчастных не считает, что Бакаев предаст «Спартак» в случае перехода в «Зенит»
Владимир Бесчастных: «Не буду считать предательством переход Бакаева в «Зенит»
Лучшего бомбардира РПЛ ждут в Азербайджане, экс-защитник ЦСКА может уехать в Англию, «Атлетико» интересуется Дибалой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бесчастных: «Из-за отъезда легионеров футбол в России очистится»

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе капитана команды Квеквескири в один из клубов РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости