Берг вспомнил, как Быстров назвал его деревом

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг в интервью «СЭ» — о высказывании бывшего хавбека «быков» Владимира Быстрова, который сравнил его с сосной в своем Instagram.

— Осенью мы с вами обсуждали слова Быстрова, который назвал вас деревом. Несколько позже он говорил: «Чем я оскорбил Берга? Подписал красивую высокую сосну его именем — все».

— Ха-ха-ха. Ну, повернуть можно как угодно. Честно, только где-то слышал об этом, никогда не концентрируюсь на критике. Когда в Швеции не забиваю за сборную, и какой-нибудь большой в прошлом игрок критикует меня в эфире, то тоже создается резонанс: люди, которые мало смотрят футбол и ничего не читают, начинают думать, что сказанное экспертом — правда.

Поначалу я действительно не очень хорошо выступал за «Краснодар», но со временем стал лучше. Надеюсь, продолжу прогрессировать. Моя цель на финиш сезона — попасть с клубом в Лигу чемпионов. Это главное. (Гоша Чернов)

«Я и сам был деревом». Быстров объяснил, почему шутил над Бергом