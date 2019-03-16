17:33 | Футбол — РПЛ

Бердыев и Кафанов обнялись перед матчем "Рубин" - "Ростов". Видео

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" тепло поприветствовал старшего тренера соперников Виталия Кафанова.

Ранее Кафанов входил в тренерский штаб "Рубина". Видео опубликовал официальный Твиттер казанского клуба.

 

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Рубин - Ростов

 

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