Бердыев и Кафанов обнялись перед матчем "Рубин" - "Ростов". Видео

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" тепло поприветствовал старшего тренера соперников Виталия Кафанова.

Ранее Кафанов входил в тренерский штаб "Рубина". Видео опубликовал официальный Твиттер казанского клуба.

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