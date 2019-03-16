Бердыев и Кафанов обнялись перед матчем "Рубин" - "Ростов". Видео

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Ростовом" тепло поприветствовал старшего тренера соперников Виталия Кафанова.
Ранее Кафанов входил в тренерский штаб "Рубина". Видео опубликовал официальный Твиттер казанского клуба.
Курбан Бердыев 🤝 Виталий Кафанов#РубинРостов pic.twitter.com/e68NKpgjCA– "Рубин" Казань (@fcrk) 16 марта 2019 г.
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