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Сегодня, 18:55

Белоус: «У «Локомотива» не видно вообще каких-либо амбиций»

Сергей Ярошенко
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Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о положении железнодорожников.

«Мы уже не видим амбиций «Локомотива». Даже не чемпионских, а вообще каких-либо. Деньги в футбол не играют, но без них выиграть ничего невозможно. Те же Воробьев и Сулейманов за предыдущие 20 лет даже в состав «Локомотива» бы не попали. «Локомотив» превратился из клуба-приобретателя в клуб-донор. Был Глушенков, сейчас Тикнизяну не могут предложить контракт. Неправильно говорить, что сегодняшний «Локомотив» слабейший в XXI веке. В составе есть звездочки — Батраков, Пиняев и другие ребята. Все-таки сейчас они идут на пятом месте, нормально. Это их законное место», — цитирует Белоуса Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице c 35 очками.

Источник: Legalbet.ru
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Белоус
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«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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