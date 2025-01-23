Белоус: «У «Локомотива» не видно вообще каких-либо амбиций»

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о положении железнодорожников.

«Мы уже не видим амбиций «Локомотива». Даже не чемпионских, а вообще каких-либо. Деньги в футбол не играют, но без них выиграть ничего невозможно. Те же Воробьев и Сулейманов за предыдущие 20 лет даже в состав «Локомотива» бы не попали. «Локомотив» превратился из клуба-приобретателя в клуб-донор. Был Глушенков, сейчас Тикнизяну не могут предложить контракт. Неправильно говорить, что сегодняшний «Локомотив» слабейший в XXI веке. В составе есть звездочки — Батраков, Пиняев и другие ребята. Все-таки сейчас они идут на пятом месте, нормально. Это их законное место», — цитирует Белоуса Legalbet.ru.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице c 35 очками.