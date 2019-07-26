Бека Микелтадзе: "Рубин" настроен только на победу в матче с "Ахматом"

Нападающий "Рубина" Бека Микелтадзе отметил, что команда настроена на победу в матче 3-го тура чемпионата России против "Ахмата". Также он рад, что игра состоится в Казани.

– Безусловно, мы настроены только на победу и надеемся, что так и будет, – цитируют "Известия" Микелтадзе. – Рад, что наконец сыграем дома в Казани. В родных стенах и перед своими болельщиками мы обязательно должны выигрывать. Условно, в матче с "Динамо" было бы простительно, не добейся мы победы, но в домашней игре нужно показывать только положительный результат.

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