База футбольного «Сочи» пострадала из-за непогоды в городе

База футбольного клуба «Сочи» пострадала из-за ухудшения погоды на черноморском побережье.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сочинской команды.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 10 очками в 16 матчах.

Команда проводит домашние игры на стадионе «Фишт», который вмещает 45 994 зрителя.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что сильный шторм на черноморском побережье, пик которого пришелся в ночь с 26 на 27 ноября, обошел команду стороной.