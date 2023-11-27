Булыкин критически оценил перспективы «Краснодара» в нынешнем сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о перспективах «Краснодара» в чемпионате России-2023/24.

«В конце чемпионата «Краснодара» не будет даже в тройке призеров, — приводит Vprognoze.ru слова Булыкина. — Но до зимней паузы в сезоне кубанцы там удержатся. А вот весной московская группа клубов догонит и обгонит «Краснодар» и «Крылья Советов» и вступит в борьбу с «Зенитом» за чемпионский титул. Спад у «Краснодара» был виден и по предыдущим матчам. Когда он несколько раз по ходу встреч уступал в счете, но затем отыгрывался. Заметно, что команда у кубанцев не очень мощная. Просто ей пока везло».

«Краснодар» после поражения от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура упустил лидерство в чемпионате России и теперь отстает от «Зенита» на 1 очко.