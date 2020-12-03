Байрамян — лучший игрок РПЛ в ноябре
11:10
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в ноябре, информирует пресс-служба лиги.
На награду также претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»), а также вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов.
Лучшего определяли через голосование болелщиков, а также выбор экспертов РПЛ и телевидения
В ноябре Байрамян в двух матчах забил три гола.
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