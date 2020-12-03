Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в ноябре, информирует пресс-служба лиги.

На награду также претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»), а также вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов.

Лучшего определяли через голосование болелщиков, а также выбор экспертов РПЛ и телевидения

В ноябре Байрамян в двух матчах забил три гола.