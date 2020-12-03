РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Байрамян — лучший игрок РПЛ в ноябре

11:10
Теги:

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян признан лучшим игроком Тинькофф РПЛ в ноябре, информирует пресс-служба лиги.

На награду также претендовали полузащитники Далер Кузяев («Зенит»), Даниил Лесовой («Динамо»), Александр Трошечкин («Химки»), а также вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов.

Лучшего определяли через голосование болелщиков, а также выбор экспертов РПЛ и телевидения

В ноябре Байрамян в двух матчах забил три гола.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир