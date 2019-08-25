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Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»

25 августа 2019, 23:04
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Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.

Футболист является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге. Также он выступал за «Вердер». В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».

Новичок «Арсенала». имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

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