Бауэр дебютировал в составе «Арсенала»

Немецкий защитник Роберт Бауэр дебютировал в составе тульского «Арсенала». На 77-й минуте встречи он заменил Сергея Ткачева.

Футболист является воспитанником «Ингольштадта», с которым в 2015 году провел дебютный матч в бундеслиге. Также он выступал за «Вердер». В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе «Нюрнберга».

Новичок «Арсенала». имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

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