Батраков выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как провел отпуск.

— Успел посмотреть футбольные матчи? Может какой-то из чемпионатов приглянулся?

— Когда был в Милане, специально подбирал время, чтобы попасть на матч ЛЧ: «Милан» — «Црвена». Очень понравилось. К сожалению, у нас давно не было Лиги чемпионов. Надеюсь нас поскорее вернут, потому что атмосфера была потрясающей, — сказал Батраков после получения премии «Первая пятерка».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Дарик Агаларов