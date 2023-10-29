Башич заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита»
Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о возможном победителе чемпионата РПЛ-2023/24.
«Думаю, «Зенит» снова станет чемпионом России. «Краснодар» хорош и идет первым, но в итоге все равно победит «Зенит». У них лучшая команда в стране, тут все очевидно», — приводит слова 21-летнего Башича «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 босниец провел 15 матчей за «Оренбург», забил 1 гол.
«Зенит» с 2018 по 2023 годы пять раз подряд становился чемпионом России. В данный момент занимает второе место в чемпионате РПЛ-2023/24.
Источник: РБ Спорт
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
1
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|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
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30 тур
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|1 : 0
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|2 : 1
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
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