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Сегодня, 13:13

Башич заявил, что не сомневается в чемпионстве «Зенита»

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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался о возможном победителе чемпионата РПЛ-2023/24.

«Думаю, «Зенит» снова станет чемпионом России. «Краснодар» хорош и идет первым, но в итоге все равно победит «Зенит». У них лучшая команда в стране, тут все очевидно», — приводит слова 21-летнего Башича «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 босниец провел 15 матчей за «Оренбург», забил 1 гол.

«Зенит» с 2018 по 2023 годы пять раз подряд становился чемпионом России. В данный момент занимает второе место в чемпионате РПЛ-2023/24.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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