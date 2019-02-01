Барриос сегодня приедет на сбор "Зенита"

Сегодня будет завершена сделка по переходу полузащитника "Боки Хуниорс" Вильмара Барриоса в "Зенит".

Вчера 25-летний колумбиец прошел медосмотр в Барселоне, а сегодня, как сообщили "СЭ" коллеги с телеканала Todo Noticias, он должен приехать в Мурсию, где сине-бело-голубые проводят предсезонный сбор. С большой долей вероятности можно говорить о завершении сделки по переходу полузащитника в петербургский клуб. Сумма трансфера составила около 15 миллионов евро. Вероятно, игрок сегодня вечером будет заявлен за "Зенит" в Лигу Европы.

Хавбек "Боки" в нынешнем сезоне провел 6 матчей в чемпионате Аргентины. На его счету 17 игр за сборную Колумбии, с которой он принял участие в чемпионате мира-2018.

Напомним, что на заключительном сборе в Испании у "Зенита" запланировано три товарищеских встречи. 2 февраля подопечные Сергея Семака сыграют с "Эльче", 4 февраля они встретятся с "Дюделанжем", а 8 числа померятся силами с "Сарпсборгом".

12 февраля "Зениту" предстоит сыграть первый матч 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче". Встреча пройдет в Стамбуле. Начало в 20:55 по московскому времени.