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Тренер Спартака Карседо назвал хорошей новостью продление контракта с Барко

Тренер «Спартака» Карседо — о продлении контракта с Барко: «Очень хорошая новость»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал продление контракта с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.

«Про Барко — это хорошая новость. Это очень хорошая новость для него, для клуба, для партнеров по команде — для всех. Думаю, мы хотели, чтобы он остался. В итоге они договорились, и это самое важное. Теперь фокус на следующей игре, потому что впереди у нас важные матчи. Это хорошо мотивирует», — сказал Карседо в ролике пресс-службы клуба.

О продлении соглашения с 27-летним аргентинцем было объявлено 5 октября. Барко выступает за красно-белых с 2024 года. Ранее полузащитник играл за «Ривер Плейт».

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Источник: ФК «Спартак»
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Эсекьель Барко
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Рубин

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