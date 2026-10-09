Тренер «Спартака» Карседо — о продлении контракта с Барко: «Очень хорошая новость»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал продление контракта с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.
«Про Барко — это хорошая новость. Это очень хорошая новость для него, для клуба, для партнеров по команде — для всех. Думаю, мы хотели, чтобы он остался. В итоге они договорились, и это самое важное. Теперь фокус на следующей игре, потому что впереди у нас важные матчи. Это хорошо мотивирует», — сказал Карседо в ролике пресс-службы клуба.
О продлении соглашения с 27-летним аргентинцем было объявлено 5 октября. Барко выступает за красно-белых с 2024 года. Ранее полузащитник играл за «Ривер Плейт».
Источник: ФК «Спартак»
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