Тренер «Спартака» Карседо — о продлении контракта с Барко: «Очень хорошая новость»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал продление контракта с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года.

«Про Барко — это хорошая новость. Это очень хорошая новость для него, для клуба, для партнеров по команде — для всех. Думаю, мы хотели, чтобы он остался. В итоге они договорились, и это самое важное. Теперь фокус на следующей игре, потому что впереди у нас важные матчи. Это хорошо мотивирует», — сказал Карседо в ролике пресс-службы клуба.

О продлении соглашения с 27-летним аргентинцем было объявлено 5 октября. Барко выступает за красно-белых с 2024 года. Ранее полузащитник играл за «Ривер Плейт».