Баринов уже забивает голы. Пока на тренировке, но зато красиво

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продолжает восстановление от разрыва крестообразной связки. Официальный Twitter клуба выложил видео, как хавбек забивает гол из-за ворот.

Баринов провел три стартовых тура РПЛ в стартовом составе, а в игре 4-го тура со «Спартаком» (1:2) получил тяжелую травму. 28 августа он перенес операцию.