Баринов уже забивает голы. Пока на тренировке, но зато красиво
17:59
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов продолжает восстановление от разрыва крестообразной связки. Официальный Twitter клуба выложил видео, как хавбек забивает гол из-за ворот.
Засняли ???— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 26, 2020
Соскучились по Баре? ? pic.twitter.com/O1NQgJETLh
Баринов провел три стартовых тура РПЛ в стартовом составе, а в игре 4-го тура со «Спартаком» (1:2) получил тяжелую травму. 28 августа он перенес операцию.
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