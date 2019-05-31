Полузащитник Дмитрий Баринов признан болельщиками лучшим игроком "Локомотива" в мае, информирует пресс-служба клуба. В борьбе за первое место он опередил другого воспитанника "Локо" Антона Миранчука всего на 22 голоса.
Дмитрий Баринов – лучший игрок «Локомотива» в мае!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 31 мая 2019 г.
В битве за первое место Дима опередил другого воспитанника «Локо» Антона Миранчука всего на 22 голоса 🔥
Совсем скоро – выбираем лучшего игрока «Локомотива» в сезоне 2018/19! pic.twitter.com/9VLV0shRC2
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