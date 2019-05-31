Дмитрий Баринов – лучший игрок «Локомотива» в мае!

В битве за первое место Дима опередил другого воспитанника «Локо» Антона Миранчука всего на 22 голоса 🔥



Совсем скоро – выбираем лучшего игрока «Локомотива» в сезоне 2018/19! pic.twitter.com/9VLV0shRC2