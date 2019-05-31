15:13 | Футбол — РПЛ

Баринов - лучший игрок "Локомотива" в мае

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Полузащитник Дмитрий Баринов признан болельщиками лучшим игроком "Локомотива" в мае, информирует пресс-служба клуба. В борьбе за первое место он опередил другого воспитанника "Локо" Антона Миранчука всего на 22 голоса.

 

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