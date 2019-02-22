Барельефы со стадиона "Динамо" после реставрации негде хранить

Барельефы работы скульптора Сергея Меркурова, украшавшие северный и южный фасады стадиона "Динамо", после реставрации могут оказаться никому не нужны, сообщает Metro. На самой арене после реконструкции установили их точные копии.

– Реставраторы выдали заключение о том, что вывешивать оригиналы барельефов на фасаде нельзя, ведь нахождение на открытом воздухе, под осадками, их просто разрушит, – рассказали в пресс-службе УК "Динамо". – Сейчас они хранятся в одном из помещений стадиона со специальным климатом. Для организации надлежащего экспонирования мы ведем переговоры с различными музеями.

Передать барельефы в музей оказывается тоже достаточно сложно из-за их размеров.

– Длина каждого из двух барельефов – 16 метров, высота – пять с половиной, – пояснила директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. – По сути, это двухэтажный дом. Я не знаю московского музея, который обладает таким свободным пространством. За последние полгода "Динамо" обращалось и к нам, и в Третьяковку, но везде услышало одинаковый ответ: барельефы слишком большие, содержать их негде. Ни один хранитель в здравом уме и твердой памяти не возьмет на себя такую ответственность. Можно, например, в "Музеоне" построить отапливаемый павильон и установить барельефы там. Но для этого необходимы серьезные вложения. Очень боюсь, что в конечном итоге редчайший памятник монументальной скульптуры окажется утрачен. Это будет настоящее варварство.

Стадион "Динамо" был построен в 1928 году, барельефы появились на нем в 1930-м. Стадион был закрыт на реконструкцию с 2008 по 2018 год.