Барбоза заявил, что Семак может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг

Агент Паулу Барбоза оценил перспективы главного тренера «Зенита» Сергея Семака продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Переезд Семака в Европу зависит от ряда обстоятельств. Во-первых, это зависит от его желания, во-вторых, какие будут предложения и насколько это будет интересно «Зениту». Семак играл в Европе, он должен понимать, что найти такой же клуб с финансовой точки зрения будет непросто. Нынешняя политическая ситуация не будет проблемой для переезда в европейский чемпионат. Я думаю, что Семак безусловно может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг», — цитирует Барбозу Metaratings.ru.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России.