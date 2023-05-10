Сергей Михайлов может войти в состав совета директоров «Спартака»

Член совета директоров «Лукойла» Сергей Михайлов может войти в состав директоров московского «Спартака», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что соответствующее решение может быть принято по окончании текущего сезона.

Михайлов входил в совет директоров «Спартака» с 2004 года, в августе 2020-го он покинул пост заместителя председателя совета директоров московского клуба. Также в «Спартаке» специалист курировал вопросы работы с болельщиками.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков за 26 туров.