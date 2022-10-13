Барбоза считает, что нет ничего удивительного в желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о намерении нападающих «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Сам закон позволяет игрокам, которые проживают в стране определенный период, получить гражданство. Это не только в России. Это же действует и во всех странах Европы. Я ничего не вижу удивительного в этом. Наоборот! Получить гражданство — это личный вопрос каждого игрока. Мотивация может быть любой. И необязательно финансовые», — сказал Барбоза «СЭ».

В сентябре стало известно, что бразильские легионеры из «Зенита» занимаются оформлением российского гражданства.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Малкома и Клаудиньо все в России устраивает. 25-летний Малком играет за «Зенит» с 2019 года, 25-летний Клаудиньо — с 2021-го.