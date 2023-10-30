Барбоза рассказал, что У «Зенита» есть интерес к Нересу

Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный зимний переход вингера «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Бенфика» очень плохо играет в Лиге чемпионов — это очевидно. Вряд ли они сумеют дальше пройти. Уход Нереса? Думаю, что летом «Бенфика» готова его продавать. Зимой? Есть сомнения. У «Бенфики» еще есть задача выиграть чемпионат Португалии — это означает, что клуб получит много денег за участие в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли они будут рисковать. Но летом будут готовы. Президент «Бенфики» называл сумму отступных за Нереса — 100 миллионов евро. Сейчас, конечно, это нереальные деньги. Но «Бенфика» будет вести переговоры, когда цена Нереса намного выше. Они стараются выждать момент, когда стоит продать. А продавать надо, когда команда на подъеме, а не наоборот. Иначе «Бенфика» много теряет, и в клубе это понимают. Насколько мне известно, интерес все еще присутствует. Но не только со стороны «Зенита». Нерес из тех игроков, за которыми все следят", — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что в «Бенфике» просили за футболиста 100 миллионов евро.

Портал Transfermarkt.com оценивает вингера в 25 миллионов евро.