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Сегодня, 20:34

Барбоза рассказал, что У «Зенита» есть интерес к Нересу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал возможный зимний переход вингера «Бенфики» Давида Нереса в «Зенит».

«Бенфика» очень плохо играет в Лиге чемпионов — это очевидно. Вряд ли они сумеют дальше пройти. Уход Нереса? Думаю, что летом «Бенфика» готова его продавать. Зимой? Есть сомнения. У «Бенфики» еще есть задача выиграть чемпионат Португалии — это означает, что клуб получит много денег за участие в Лиге чемпионов. Поэтому вряд ли они будут рисковать. Но летом будут готовы. Президент «Бенфики» называл сумму отступных за Нереса — 100 миллионов евро. Сейчас, конечно, это нереальные деньги. Но «Бенфика» будет вести переговоры, когда цена Нереса намного выше. Они стараются выждать момент, когда стоит продать. А продавать надо, когда команда на подъеме, а не наоборот. Иначе «Бенфика» много теряет, и в клубе это понимают. Насколько мне известно, интерес все еще присутствует. Но не только со стороны «Зенита». Нерес из тех игроков, за которыми все следят", — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Нерес выступает за «Бенфику» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.

Ранее сообщалось, что в «Бенфике» просили за футболиста 100 миллионов евро.

Портал Transfermarkt.com оценивает вингера в 25 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-u-zenita-est-interes-k-neresu/
Футбол
РПЛ
ФК Бенфика
ФК Зенит
Давид Нерес
Паулу Барбоза
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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Урал – Рубин
 - : -
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Пари Нижний Новгород

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