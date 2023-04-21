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Карвалью: «Все, кто с Газзаевым когда-либо работал, называют его своим футбольным отцом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью рассказал о работе с Валерием Газзаевым в московском клубе. Под руководством российского специалиста армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году.

«Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум. Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», — цитирует Sport24 Карвалью.

Даниэл Карвальо
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
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Зенит – Динамо
 - : -
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Пари НН – Кр. Советов
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