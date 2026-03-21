«Балтика» — «Сочи»: Рядно забил четвертый гол хозяев

Защитник «Балтики» Михаил Рядно забил на 88-й минуте 22-го тура РПЛ с «Сочи» — 4:0.

Максим Петров сделал передачу в штрафную, а Антон Зиньковский не сумел перехватить мяч. Рядно после удобного отскока пробил в ближнюю девятку.