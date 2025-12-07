«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес получил желтую карточку за столкновение с Кордобой
Защитник ЦСКА Мойзес получил желтую карточку в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» за столкновение с форвардом «быков» Джоном Кордобой.
На 23-й минуте бразилец оттолкнул колумбийца корпусом, после чего на поле возник конфликт между футболистами обеих команд. Кордоба пытался изобразить, что Мойзес пнул его ногой по голове, однако судья Кирилл Левников вынес защитнику красно-синих лишь предупреждение.
В прошлом матче между ЦСКА и «Краснодаром» в первом круге РПЛ-2025/26 Кордоба получил красную карточку за столкновение с Мойзесом. В борьбе за мяч колумбиец агрессивно сыграл против бразильца и был удален с поля, впоследствии КДК РФС дисквалифицировал форварда на два матча (один условно) с испытательным сроком на три месяца.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1