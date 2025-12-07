«Краснодар» — ЦСКА: Мойзес получил желтую карточку за столкновение с Кордобой

Защитник ЦСКА Мойзес получил желтую карточку в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» за столкновение с форвардом «быков» Джоном Кордобой.

На 23-й минуте бразилец оттолкнул колумбийца корпусом, после чего на поле возник конфликт между футболистами обеих команд. Кордоба пытался изобразить, что Мойзес пнул его ногой по голове, однако судья Кирилл Левников вынес защитнику красно-синих лишь предупреждение.

В прошлом матче между ЦСКА и «Краснодаром» в первом круге РПЛ-2025/26 Кордоба получил красную карточку за столкновение с Мойзесом. В борьбе за мяч колумбиец агрессивно сыграл против бразильца и был удален с поля, впоследствии КДК РФС дисквалифицировал форварда на два матча (один условно) с испытательным сроком на три месяца.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА.