Балахнин: «Считаю Щетинина лучшим игроком в сегодняшнем «Ростове»
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах полузащитника команды Кирилла Щетинина в РПЛ.
— Щетинину после одного удачного сезона в «Ростове» рано уходить в команды рангом повыше. Конечно, хорошо, что к нему уже есть интерес со стороны больших клубов, потому что этот сезон он провел действительно очень здорово.
Я вообще считаю его лучшим игроком в сегодняшнем «Ростове». Он ярко себя проявил, интересный парень растет. Но уходить из команды, в которой ты явно прогрессируешь, я не вижу никакого смысла, — сказал Балахнин Legalbet.
В прошедшем сезоне Щетинин провел за «Ростов» 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Контракт футболиста с желто-синими рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает Щетинина в 3 миллиона евро.
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3
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4
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5
|Спартак
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6
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7
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8
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9
|Кр. Советов
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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