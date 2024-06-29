Балахнин: «Считаю Щетинина лучшим игроком в сегодняшнем «Ростове»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о перспективах полузащитника команды Кирилла Щетинина в РПЛ.

— Щетинину после одного удачного сезона в «Ростове» рано уходить в команды рангом повыше. Конечно, хорошо, что к нему уже есть интерес со стороны больших клубов, потому что этот сезон он провел действительно очень здорово.

Я вообще считаю его лучшим игроком в сегодняшнем «Ростове». Он ярко себя проявил, интересный парень растет. Но уходить из команды, в которой ты явно прогрессируешь, я не вижу никакого смысла, — сказал Балахнин Legalbet.

В прошедшем сезоне Щетинин провел за «Ростов» 33 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных передачи. Контракт футболиста с желто-синими рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает Щетинина в 3 миллиона евро.