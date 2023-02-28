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Сегодня, 19:22

Балахнин считает, что «Ростов» не удержится в тройке лидеров РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением, сможет ли команда Валерия Карпина удержаться в верхней части таблицы РПЛ во второй части сезона.

«Видно же уже и раньше было, что «Ростову» требуется усиление, но этого не случилось. Сложно сказать, почему. Я думаю, что «Ростову» будет тяжело во второй части сезона, им не удастся удержаться в тройке. Команде Карпина будет непросто, но у них есть запас в шесть очков, это хороший задел. Все остальные усилились и навяжут борьбу «Ростову» за тройку. Но, зная характер Карпина, «Ростов» не будет выглядеть командой мальчиков для битья, они будут до последнего сражаться», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

После 17 туров занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-rostov-ne-uderzhitsya-v-trojke-im-budet-tyazhelo-e-to-sdelat/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
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Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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