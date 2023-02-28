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Канчельскис считает, что из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис предположил, каким будет выступление полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в оставшейся части сезона.

«Мне жаль, что Захарян не уехал из РПЛ в это трансферное окно. Судя по всему, Арсен сейчас находится в подвешенном состоянии и не знает, какое решение лучше принять для развития карьеры. Мое мнение: надо уезжать при первой же возможности. Клуб не так уж и принципиален. Если это нормальный европейский чемпионат, то тебя потом заметят топ-клубы в любом случае, если хорошо себя проявишь. Из-за всех несостоявшихся переходов и слухов Захарян может поплыть. То, как он проведет оставшуюся часть сезона, даст ответ на вопрос, насколько Арсен способен выдерживать давление», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Захарян не перешел в «Челси» в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес со стороны лондонского клуба. Сделку не удалось совершить в нынешних условиях.

В текущем сезоне 19-летний футболист провел за «Динамо» 7 игр, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-iz-za-vseh-nesostoyavshihsya-perehodov-i-sluhov-zaharyan-mozhet-poply-t/
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3
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5
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