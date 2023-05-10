Балахнин считает, что чемпионат России будет еще быстрее деградировать без легионеров

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин ответил на вопрос, стоит ли российским клубам отказываться от легионеров.

«Я категорически против этого. Самим изолироваться — это уже путь в никуда. Если клубы РПЛ откажутся от легионеров, чемпионат России будет еще быстрее деградировать. РПЛ и так становится хуже. Надо это признать, а не что-то выдумывать. Хорошо, что есть «Зенит», где играют классные иностранцы. Они еще хоть как-то держат уровень РПЛ, и все тянутся за ними. Для того чтобы конкурировать с «Зенитом», остальным командам надо расти», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

Единственной командой в чемпионате России, в составе которой нет ни одного легионера из дальнего зарубежья, является «Ростов». Желто-синие занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 26 туров.