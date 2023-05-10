Кутепов — о тренировках с молодежной командой: «Никого это особо не удивило»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал о реакции в молодежной команде на его отстранение.

«Довольно спокойно отреагировали. К ним не впервые отправляют игроков из основной команды. Шапич уже давно тренируется с молодежкой, помимо него были и другие ребята. Никого это особо не удивило», — сказал Кутепов «СЭ».

29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями.

Полное интервью с Ильей Кутеповым читайте на сайте «СЭ»