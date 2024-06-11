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Балахнин: «Баринов — один из лучших опорников в РПЛ, он готов играть в Европе»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением об интересе к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову со стороны европейских клубов.

«Баринов готов для того, чтобы играть в Европе. Думаю можно сказать, что он уже очень опытный футболист, поэтому нет ничего странного в том, что им могут интересоваться клубы из топ-чемпионатов. Я могу только поприветствовать такой переход. Баринов на сегодняшний день, однозначно, один из лучших опорников РПЛ, среди россиян точно. Он это доказывает уже на протяжении нескольких сезонов подряд, что в «Локомотиве», что в сборной», — приводит слова Балахнина Legalbet.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются команды из Франции, Испании и Турции. «Локомотив», в свою очередь, готов продать футболиста.

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провел 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/balahnin-barinov-odin-iz-luchshih-opornikov-v-rpl-on/
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Балахнин
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