Балахнин: «Не хотелось бы, чтобы РПЛ потеряла Промеса»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о словах президента РПЛ Александра Алаева, который, комментируя ситуацию с нападающим «Спартака» Квинси Промесом, заявил, что осужденные футболисты после завершения судебных процессов не должны играть в лиге.

«Я не знаю всех нюансов дела Промеса. Разбираться в обстоятельствах должен суд. Но если у игрока есть серьезная провинность перед законом, то какая разница, где он ее совершил. Мы все люди. И если кто-то виноват, то нельзя называть черное белым. Мне не хотелось бы, чтобы РПЛ потеряла Промеса. Он — интересный футболист, который много сделал для «Спартака». Но, к сожалению, в истории были уже подобные случаи. Например, Стрельцов. Это ведь не политика. Это закон. А перед ним все должны быть равны», — приводит Vprognoze слова Балахнина.

14 февраля 2024 года стало известно, что суд Амстердама приговорил нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. За полгода до этого, в июне 2023 года Промеса приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата.