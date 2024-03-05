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5 марта, 03:26

Агент Чистякова: «Уверен, что тренер «Сочи» изменит мнение по Дмитрию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова поделился мнением о решении главного тренера сочинцев Роберта Морено оставить футболиста в запасе на матч 19-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

«Договоренности такой не было, это решение тренера. Дмитрий принял это как должное, будет продолжать работать. Обещали ли Чистякову определенное количество игрового времени в клубе? Как можно обещать игровое время?
Те, кто кому-то обещают игровое время, наверное, лукавят. Все зависит от состояния футболиста, от конкуренции... Как можно обещать? Кто лучше выглядит, тот и играет. Изменит ли Морено свое мнение о Дмитрии? Конечно, уверен в этом. Дмитрий докажет свою состоятельность. Не сомневаюсь, что он будет играть», — приводит «Спорт день за днем» слова Талаева.

Чистяков перешел в «Сочи» зимой из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2023/24.

Источник: Спорт день за днем
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2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
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 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
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 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
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 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
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12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
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 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
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15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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Кр. Советов – ЦСКА
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