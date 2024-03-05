Агент Чистякова: «Уверен, что тренер «Сочи» изменит мнение по Дмитрию»

Андрей Талаев, агент защитника «Сочи» Дмитрия Чистякова поделился мнением о решении главного тренера сочинцев Роберта Морено оставить футболиста в запасе на матч 19-го тура РПЛ против «Балтики» (0:0).

«Договоренности такой не было, это решение тренера. Дмитрий принял это как должное, будет продолжать работать. Обещали ли Чистякову определенное количество игрового времени в клубе? Как можно обещать игровое время?

Те, кто кому-то обещают игровое время, наверное, лукавят. Все зависит от состояния футболиста, от конкуренции... Как можно обещать? Кто лучше выглядит, тот и играет. Изменит ли Морено свое мнение о Дмитрии? Конечно, уверен в этом. Дмитрий докажет свою состоятельность. Не сомневаюсь, что он будет играть», — приводит «Спорт день за днем» слова Талаева.

Чистяков перешел в «Сочи» зимой из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2023/24.