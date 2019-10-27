Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отметился тремя голевыми передачи в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

«Локомотив» — «Спартак»: видео всех голов

23-летний хавбек стал восьмым игроком красно-белых, которому удалось записать на свой счет ассистентский хет-трик в игре чемпионата России.

В текущем чемпионате подобное уже удавалось сделать голландцу Гусу Тилу в игре против «Ахмата» (3:1). Егор Титов имеет в активе по два матча с тремя передачами, Василий Баранов и Алекс — по три. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, делавшие три голевые передачи в матчах за «Спартак» в чемпионате

Дата Игрок Соперник Счет Номер матча 09.08.1995 Андрей Пятницкий Кр.Советов (д) 5:1 82-й 05.07.1998 Илья Цымбаларь Тюмень (г) 6:0 120-й 14.07.1999 Андрей Тихонов Уралан (д) 3:0 157-й 01.10.2000 Василий Баранов Черноморец (г) 4:1 60-й 11.07.2001 Василий Баранов Черноморец (д) 5:0 72-й 27.07.2001 Василий Баранов Ростсельмаш (д) 5:1 75-й 07.07.2006 Егор Титов Амкар (д) 4:1 273-й 19.08.2007 Егор Титов Кубань (д) 4:0 306-й 27.09.2009 Алекс Томь (д) 5:0 22-й 15.08.2010 Алекс Локомотив (г) 3:2 43-й 21.08.2010 Алекс Сибирь (д) 5:3 44-й 11.08.2019 Гус Тил Ахмат (г) 3:1 1-й 27.10.2019 Зелимхан Бакаев Локомотив (г) 3:0 18-й

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