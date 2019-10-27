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Бакаев — восьмой спартаковец, сделавший ассистентский хет-трик в чемпионате России

18:41
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отметился тремя голевыми передачи в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

«Локомотив» — «Спартак»: видео всех голов

23-летний хавбек стал восьмым игроком красно-белых, которому удалось записать на свой счет ассистентский хет-трик в игре чемпионата России.

В текущем чемпионате подобное уже удавалось сделать голландцу Гусу Тилу в игре против «Ахмата» (3:1). Егор Титов имеет в активе по два матча с тремя передачами, Василий Баранов и Алекс — по три. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, делавшие три голевые передачи в матчах за «Спартак» в чемпионате

Дата

Игрок

Соперник

Счет

Номер матча

09.08.1995

Андрей Пятницкий

Кр.Советов (д)

5:1

82-й

05.07.1998

Илья Цымбаларь

Тюмень (г)

6:0

120-й

14.07.1999

Андрей Тихонов

Уралан (д)

3:0

157-й

01.10.2000

Василий Баранов

Черноморец (г)

4:1

60-й

11.07.2001

Василий Баранов

Черноморец (д)

5:0

72-й

27.07.2001

Василий Баранов

Ростсельмаш (д)

5:1

75-й

07.07.2006

Егор Титов

Амкар (д)

4:1

273-й

19.08.2007

Егор Титов

Кубань (д)

4:0

306-й

27.09.2009

Алекс

Томь (д)

5:0

22-й

15.08.2010

Алекс

Локомотив (г)

3:2

43-й

21.08.2010

Алекс

Сибирь (д)

5:3

44-й

11.08.2019

Гус Тил

Ахмат (г)

3:1

1-й

27.10.2019

Зелимхан Бакаев

Локомотив (г)

3:0

18-й

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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