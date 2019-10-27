Бакаев — восьмой спартаковец, сделавший ассистентский хет-трик в чемпионате России
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отметился тремя голевыми передачи в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).
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23-летний хавбек стал восьмым игроком красно-белых, которому удалось записать на свой счет ассистентский хет-трик в игре чемпионата России.
В текущем чемпионате подобное уже удавалось сделать голландцу Гусу Тилу в игре против «Ахмата» (3:1). Егор Титов имеет в активе по два матча с тремя передачами, Василий Баранов и Алекс — по три. (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, делавшие три голевые передачи в матчах за «Спартак» в чемпионате
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Счет
|
Номер матча
|
09.08.1995
|
Андрей Пятницкий
|
Кр.Советов (д)
|
5:1
|
82-й
|
05.07.1998
|
Илья Цымбаларь
|
Тюмень (г)
|
6:0
|
120-й
|
14.07.1999
|
Андрей Тихонов
|
Уралан (д)
|
3:0
|
157-й
|
01.10.2000
|
Василий Баранов
|
Черноморец (г)
|
4:1
|
60-й
|
11.07.2001
|
Василий Баранов
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
72-й
|
27.07.2001
|
Василий Баранов
|
Ростсельмаш (д)
|
5:1
|
75-й
|
07.07.2006
|
Егор Титов
|
Амкар (д)
|
4:1
|
273-й
|
19.08.2007
|
Егор Титов
|
Кубань (д)
|
4:0
|
306-й
|
27.09.2009
|
Алекс
|
Томь (д)
|
5:0
|
22-й
|
15.08.2010
|
Алекс
|
Локомотив (г)
|
3:2
|
43-й
|
21.08.2010
|
Алекс
|
Сибирь (д)
|
5:3
|
44-й
|
11.08.2019
|
Гус Тил
|
Ахмат (г)
|
3:1
|
1-й
|
27.10.2019
|
Зелимхан Бакаев
|
Локомотив (г)
|
3:0
|
18-й
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