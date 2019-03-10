19:32 | Футбол — РПЛ

Азмун повторил достижение Текке

1
Обсудить

Форвард Сердар Азмун забил пятый гол в пяти матчах за "Зенит" и повторил достижение Фатиха Текке, который также отличался в двух первых встречах за питерскую команду в чемпионате страны.

Турецкий нападающий, перебравшийся в Россию летом 2006 года, огорчил "Шинник" и "Томь", иранец, перешедший в январе из "Рубина", забил "Уралу" и "Уфе". (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие в первых двух матчах за "Зенит" в чемпионате

Сезон

Игрок

Матч

Гол

2006

Фатих Текке

Шинник (д) – 1:0

69’ (1:0)

Томь (г) – 2:2

13’ (1:1)

2018/19

Сердар Азмун

Урал (г) – 1:0

42’ (1:0)

Уфа (д) – 2:1

30’ (1:1)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ