Азмун повторил достижение Текке

Форвард Сердар Азмун забил пятый гол в пяти матчах за "Зенит" и повторил достижение Фатиха Текке, который также отличался в двух первых встречах за питерскую команду в чемпионате страны.
⚽ Очередной результативный выстрел Сердара Азмуна.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 10 марта 2019 г.
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Турецкий нападающий, перебравшийся в Россию летом 2006 года, огорчил "Шинник" и "Томь", иранец, перешедший в январе из "Рубина", забил "Уралу" и "Уфе". (Кирилл Бурдаков)
Футболисты, забившие в первых двух матчах за "Зенит" в чемпионате
|
Сезон
|
Игрок
|
Матч
|
Гол
|
2006
|
Фатих Текке
|
Шинник (д) – 1:0
|
69’ (1:0)
|
Томь (г) – 2:2
|
13’ (1:1)
|
2018/19
|
Сердар Азмун
|
Урал (г) – 1:0
|
42’ (1:0)
|
Уфа (д) – 2:1
|
30’ (1:1)
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