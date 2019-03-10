Азмун повторил достижение Текке

Форвард Сердар Азмун забил пятый гол в пяти матчах за "Зенит" и повторил достижение Фатиха Текке, который также отличался в двух первых встречах за питерскую команду в чемпионате страны.

Турецкий нападающий, перебравшийся в Россию летом 2006 года, огорчил "Шинник" и "Томь", иранец, перешедший в январе из "Рубина", забил "Уралу" и "Уфе". (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, забившие в первых двух матчах за "Зенит" в чемпионате

Сезон Игрок Матч Гол 2006 Фатих Текке Шинник (д) – 1:0 69’ (1:0) Томь (г) – 2:2 13’ (1:1) 2018/19 Сердар Азмун Урал (г) – 1:0 42’ (1:0) Уфа (д) – 2:1 30’ (1:1)

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам