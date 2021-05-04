Азмун догоняет Ибрагимовича. «Золотая бутса» достанется Левандовски

Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду. У идущего первым нападающего «Баварии» 72 балла — он забил 36 мячей в чемпионате Германии.

Зенитовец Сердар Азмун быстро поднялся с 71-го на 41-е место. Он отстает от Златана Ибрагимовича на один гол, от Сон Хын Мина и первой тридцатки — на два. Артем Дзюба, у которого 16 мячей и 24 балла, не входит в число 70 лучших бомбардиров Европы.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Команда Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Роберт Левандовски Бавария Германия 36 2 72 2. Лионель Месси Барселона Испания 28 2 56 3. Криштиану Роналду Ювентус Италия 27 2 54 4. Эрлинг Холанн Боруссия Д 25 2 50 Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 25 2 50 Андре Силва Айнтрахт Ф Германия 25 2 50 7. Пол Онуачу Генк Бельгия 29 1,5 43,5 8. Карим Бензема Реал Испания 21 42 Харри Кейн Тоттенхэм Англия 21 2 42 Ромелу Лукаку Интер Италия 21 2 42 ...34. Златан Ибрагимович Милан Италия 15 2 30 ...41. Сердар Азмун Зенит Россия 19 1,5 28,5

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20). (Александр Бобров)