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Азмун догоняет Ибрагимовича. «Золотая бутса» достанется Левандовски

13:30
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду. У идущего первым нападающего «Баварии» 72 балла — он забил 36 мячей в чемпионате Германии.

Зенитовец Сердар Азмун быстро поднялся с 71-го на 41-е место. Он отстает от Златана Ибрагимовича на один гол, от Сон Хын Мина и первой тридцатки — на два. Артем Дзюба, у которого 16 мячей и 24 балла, не входит в число 70 лучших бомбардиров Европы.

Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Команда

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

36

2

72

2. Лионель Месси

Барселона

Испания

28

2

56

3. Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

27

2

54

4. Эрлинг Холанн

Боруссия Д

25

2

50

Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

25

2

50

Андре Силва

Айнтрахт Ф

Германия

25

2

50

7. Пол Онуачу

Генк

Бельгия

29

1,5

43,5

8. Карим Бензема

Реал

Испания

21

42

Харри Кейн

Тоттенхэм

Англия

21

2

42

Ромелу Лукаку

Интер

Италия

21

2

42

...34. Златан Ибрагимович

Милан

Италия

15

2

30

...41. Сердар Азмун

Зенит

Россия

19

1,5

28,5

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20). (Александр Бобров)

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