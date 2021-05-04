Азмун догоняет Ибрагимовича. «Золотая бутса» достанется Левандовски
Подведены промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Его проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».
Сейчас в нем лидируют Роберт Левандовски, Лионель Месси и Криштиану Роналду. У идущего первым нападающего «Баварии» 72 балла — он забил 36 мячей в чемпионате Германии.
Зенитовец Сердар Азмун быстро поднялся с 71-го на 41-е место. Он отстает от Златана Ибрагимовича на один гол, от Сон Хын Мина и первой тридцатки — на два. Артем Дзюба, у которого 16 мячей и 24 балла, не входит в число 70 лучших бомбардиров Европы.
Рейтинг лучших бомбардиров составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.
|
Игрок
|
Команда
|
Чемпионат
|
Мячи
|
Коэффициент
|
Баллы
|
1. Роберт Левандовски
|
Бавария
|
Германия
|
36
|
2
|
72
|
2. Лионель Месси
|
Барселона
|
Испания
|
28
|
2
|
56
|
3. Криштиану Роналду
|
Ювентус
|
Италия
|
27
|
2
|
54
|
4. Эрлинг Холанн
|
Боруссия Д
|
25
|
2
|
50
|
|
Кильян Мбаппе
|
ПСЖ
|
Франция
|
25
|
2
|
50
|
Андре Силва
|
Айнтрахт Ф
|
Германия
|
25
|
2
|
50
|
7. Пол Онуачу
|
Генк
|
Бельгия
|
29
|
1,5
|
43,5
|
8. Карим Бензема
|
Реал
|
Испания
|
21
|
42
|
|
Харри Кейн
|
Тоттенхэм
|
Англия
|
21
|
2
|
42
|
Ромелу Лукаку
|
Интер
|
Италия
|
21
|
2
|
42
|
...34. Златан Ибрагимович
|
Милан
|
Италия
|
15
|
2
|
30
|
...41. Сердар Азмун
|
Зенит
|
Россия
|
19
|
1,5
|
28,5
В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09), Луис Суарес (2013/14) и Чиро Иммобиле (2019/20). (Александр Бобров)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю