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В «Спартаке» сообщили, что у Газизова нет претензий к клубу

12:40
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу финансовых спорах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с красно-белыми.

«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать — это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», — отметил Фетисов.

Ранее «СЭ» сообщал, что на данный момент «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 400 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов позже сообщил, что денег ему должен не «Спартак», и все его договоренности были с Леонидом Федуном.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

(Артем Калинин)

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