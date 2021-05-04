В «Спартаке» сообщили, что у Газизова нет претензий к клубу
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу финансовых спорах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с красно-белыми.
«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать — это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», — отметил Фетисов.
Ранее «СЭ» сообщал, что на данный момент «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 400 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.
Газизов позже сообщил, что денег ему должен не «Спартак», и все его договоренности были с Леонидом Федуном.
Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».
(Артем Калинин)
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю