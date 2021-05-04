В «Спартаке» сообщили, что у Газизова нет претензий к клубу

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов высказался по поводу финансовых спорах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с красно-белыми.

«Мы рады, что у Шамиля Газизова нет претензий к «Спартаку». Он покинул клуб по соглашению сторон. Возможно, в какой-то момент Шамилю Камиловичу стало тесно в «Спартаке». Но тут ничего не поделать — это довольно консервативная организация, и полномочия генерального директора здесь ограничены», — отметил Фетисов.

Ранее «СЭ» сообщал, что на данный момент «Спартак» выплатил Газизову за досрочное расторжение контракта только первый транш в 100 миллионов рублей. По соглашению, которое было подписано Федуном, должны были быть еще три выплаты в сумме на 400 миллионов рублей. Но «Спартак» не выплачивает их и пытается минимизировать сумму компенсации.

Газизов позже сообщил, что денег ему должен не «Спартак», и все его договоренности были с Леонидом Федуном.

Газизов покинул красно-белых 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас спортивный функционер занимает пост генерального директора «Уфы».

(Артем Калинин)