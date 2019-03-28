Айртон назвал самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Айртон заявил, что самым приятным воспоминанием, связанным с красно-белыми, для него является первая игра на домашнем стадионе. Таким матчем для 21-летнего бразильца стала встреча 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (1:1).

- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"? Это первая игра на домашнем стадионе, - сказал Айртон в интервью клубной пресс-службе. - Замечательная арена, замечательная поддержка болельщиков. Такое не забывается.

Напомним, Айртон перешел в "Спартак" в декабре 2018 года. Он провел 7 матчей за красно-белых, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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