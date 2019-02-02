Аяз Гулиев: "От "Спартака" все ждут не только побед, но и красивого футбола"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев в интервью "Известиям" отметил, что от красно-белых ждут не только побед, но и красивого футбола. Красно-белые выиграли товарищеский турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер", победив "Ростов" (2:1), "Зенит" (3:0) и "Локомотив" (4:0).

– Леонид Федун заявил, что доволен не столько результатом, сколько тем, что вы показали "спартаковский футбол". Согласны, что стиль игры команды изменился?

– Конечно, согласен. Можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия. Очень здорово, когда к результату добавляется еще и эстетическая составляющая. От "Спартака" все ждут не только побед, но и красивого футбола.

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