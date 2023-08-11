Асхабадзе заявил, что для «Факела» FONBET Кубок России — приоритет

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал победу команды над ЦСКА (2:0) в FONBET Кубке России.

«Для нас Кубок России не приоритет. Вообще не приоритет. Наша скамейка запасных, наш резерв не соответствует борьбе на два фронта. Мы реалисты, и говоря о том, что Кубок не приоритет, просто расставляем акценты. Наша основная задача — чемпионат России», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

После трех туров «Факел» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, не набрав очков. Лидирует — «Спартак» (девять очков).