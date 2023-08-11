Гайч: «Есть интерес из Италии, но хочу сосредоточиться на ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал свое будущее.

Ранее агент футболиста Пабло Каро заявил, что ждет новостей из Италии.

— Ваш агент говорил, что ждет новостей из Италии. Вам он ничего не говорил про возможность вернуться туда?

— Я пока ничего не знаю по этому поводу. Поговорил с агентом. Да, есть интерес из Италии, но хочу сосредоточиться на ЦСКА. Моя голова, весь мой фокус и центр внимания принадлежит именно этому клубу, — сказал Гайч «СЭ».

Контракт Гайча с ЦСКА действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего аргентинца в 1,8 миллиона евро.