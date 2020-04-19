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AS: «Севилья» хочет подписать Азмуна

13:49
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Севильи». Как сообщает AS, в услугах 25-летнего иранца заинтересован спортивный директор испанского клуба Мончи, который ищет в атаку футболиста с характеристиками Азмуна.

Иранец начал российский этап карьеры в «Рубине» в 2013 году, затем он играл за «Ростов», а в «Зенит» перешел в 2019 году. В нынешнем сезоне Азмун забил 14 мячей и сделал семь голевых передач в 29 матчах за петербургскую команду.

Ранее появлялась информация, что интерес к Азмуну проявляют «Атлетико» и «Наполи».

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