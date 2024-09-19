Арустамян заявил, что ему обидно за Джикию

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян в интервью «СЭ» отреагировал на переход защитника Георгия Джикии в «Химки».

«По поводу Джикии — мне обидно. Георгий очень сильный футболист по меркам РПЛ. Для меня странно, что все так развивалось, докатилось до последних дней трансферного окна. Не знаю, почему так произошло. Мне кажется, Джикия со своим опытом мог бы найти команду намного раньше. Это мог быть клуб, который борется за высокие места», — сказал Арустамян «СЭ».

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией на правах свободного агента 13 сентября.